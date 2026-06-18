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Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
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Có phải (những kẻ vô đức tin) chỉ mong chờ Giờ Tận Thế bất ngờ xảy đến với chúng? Quả thật, những dấu hiệu báo trước của Nó đã đến (với chúng). Rồi khi (Giờ Tận Thế) đến với chúng thì sự tưởng nhớ của chúng (về lời cảnh báo) còn ích lợi gì cho chúng nữa đây?
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Al-Sa'di
Неужели неверующие не думают о приближении Судного часа, который настигнет их внезапно? Что мешает им задуматься о том страшном дне, приметы которого уже наступили? Они непременно опомнятся, но раскаяние не принесет им никакой пользы, когда истечет его последний срок. У них не будет возможности вернуться назад, потому что в этой жизни у них было достаточно времени для того, чтобы одуматься, тем более что к ним приходил увещеватель. Такими словами Господь призывает всех нас готовиться к Последней жизни до того, как смерть внезапно настигнет каждого из нас. И именно смерть станет для каждого из нас началом Судного дня.