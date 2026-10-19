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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 73
Maryam
73
19:73
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٣
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌۭ مَّقَامًۭا وَأَحْسَنُ نَدِيًّۭا ٧٣
وَإِذَا
ﲔ
تُتۡلَىٰ
ﲕ
عَلَيۡهِمۡ
ﲖ
ءَايَٰتُنَا
ﲗ
بَيِّنَٰتٖ
ﲘ
قَالَ
ﲙ
ٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لِلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُوٓاْ
ﲝ
أَيُّ
ﲞ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
ﲟ
خَيۡرٞ
ﲠ
مَّقَامٗا
ﲡ
وَأَحۡسَنُ
ﲢ
نَدِيّٗا
ﲣ
٧٣
ﲤ
Và khi những Lời Mặc Khải Minh Bạch của TA được đọc cho họ nghe, những kẻ vô đức tin bảo những người có đức tin: “Trong hai nhóm chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính trọng nhất (trong thành phố Makkah này)?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.