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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 71
Maryam
71
19:71
وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧١
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًۭا مَّقْضِيًّۭا ٧١
وَإِن
ﲀ
مِّنكُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
وَارِدُهَاۚ
ﲃﲄ
كَانَ
ﲅ
عَلَىٰ
ﲆ
رَبِّكَ
ﲇ
حَتۡمٗا
ﲈ
مَّقۡضِيّٗا
ﲉ
٧١
ﲊ
Và chắc chắn không ai trong các ngươi (hỡi nhân loại) tránh khỏi việc đi qua chiếc cầu Sirat (được bắt ngang qua Hỏa Ngục). Quyết định của Thượng Đế của Ngươi chắc chắn sẽ phải được thể hiện.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.