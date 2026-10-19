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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 49
Maryam
49
19:49
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٤٩
فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا نَبِيًّۭا ٤٩
فَلَمَّا
ﳁ
ٱعۡتَزَلَهُمۡ
ﳂ
وَمَا
ﳃ
يَعۡبُدُونَ
ﳄ
مِن
ﳅ
دُونِ
ﳆ
ٱللَّهِ
ﳇ
وَهَبۡنَا
ﳈ
لَهُۥٓ
ﳉ
إِسۡحَٰقَ
ﳊ
وَيَعۡقُوبَۖ
ﳋﳌ
وَكُلّٗا
ﳍ
جَعَلۡنَا
ﳎ
نَبِيّٗا
ﳏ
٤٩
ﳐ
Rồi khi Ibrahim đã từ biệt họ và những vật mà họ thờ phượng ngoài Allah, TA đã ban cho Y (một đứa con trai tên) Ishaq (Isaac) và (một đứa cháu trai tên) Ya’qub (Jacob); và cả hai đều đã được TA chọn làm Nabi.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.