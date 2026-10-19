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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 47
Maryam
47
19:47
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ٤٧
قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّۭا ٤٧
قَالَ
ﲥ
سَلَٰمٌ
ﲦ
عَلَيۡكَۖ
ﲧﲨ
سَأَسۡتَغۡفِرُ
ﲩ
لَكَ
ﲪ
رَبِّيٓۖ
ﲫﲬ
إِنَّهُۥ
ﲭ
كَانَ
ﲮ
بِي
ﲯ
حَفِيّٗا
ﲰ
٤٧
ﲱ
(Ibrahim) nói: “Chào bằng an tạm biệt cha. Con sẽ cầu nguyện Thượng Đế của con tha thứ cho cha. Quả thật, Ngài Hằng Rộng Lượng với con.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.