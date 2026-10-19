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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 43
Maryam
43
19:43
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
يَٰٓأَبَتِ
ﱱ
إِنِّي
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَنِي
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡعِلۡمِ
ﱶ
مَا
ﱷ
لَمۡ
ﱸ
يَأۡتِكَ
ﱹ
فَٱتَّبِعۡنِيٓ
ﱺ
أَهۡدِكَ
ﱻ
صِرَٰطٗا
ﱼ
سَوِيّٗا
ﱽ
٤٣
ﱾ
“Thưa cha! Quả thật con đã lĩnh hội được kiến thức mà cha không có; thế nên, con xin cha hãy nghe con, con sẽ dẫn cha đến một con đường ngay thẳng.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.