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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 41
Maryam
41
19:41
واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ٤١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّا ٤١
وَٱذۡكُرۡ
ﱗ
فِي
ﱘ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱙ
إِبۡرَٰهِيمَۚ
ﱚﱛ
إِنَّهُۥ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
صِدِّيقٗا
ﱞ
نَّبِيًّا
ﱟ
٤١
ﱠ
Và Ngươi (Muhammad) hãy nhớ lại trong Kinh Sách (Qur’an được ban xuống cho Ngươi) về Ibrahim. Y đích thực là một người tuyệt đối tin tưởng, một vị Nabi (của Allah).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.