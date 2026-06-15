Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
21
19:21
قال كذالك قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا ٢١
قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةًۭ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةًۭ مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًۭا مَّقْضِيًّۭا ٢١
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
(Jibril) bảo: “Thượng Đế của Nữ đã phán đúng như thế: Việc đó rất đơn giản đối với TA. Và chắc chắn TA sẽ làm cho đứa con trai đó thành một dấu hiệu lạ cho nhân loại và là một hồng ân từ nơi TA. Đó là điều đã được định đoạt.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 19:21 đến 19:22
Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах показывает Своим рабам необычные явления и чудеса для того, чтобы они не полагались исключительно на материальные причины, а связывали свои надежды с Тем, Кто сотворил и предопределил эти причины. Что же касается сына Марьям, то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его матери и всем остальным людям. Его милость по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что Он почтил его Небесным Откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом посланники. Его милость по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и извлекла из этого великую пользу для себя. А Его милость по отношению к остальным людям заключалась в том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям Откровение, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и покоряются им, то они обретают счастье как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент чудесное рождение пророка Исы было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено Аллахом, и ничто не могло помешать этому сбыться. И поэтому Джибрил вдохнул дух от Аллаха в вырез на груди Марьям.