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Maryam
15
19:15
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ١٥
وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّۭا ١٥
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
ﱢ
Và sự bình an được ban cho Y vào ngày Y sinh ra đời, vào ngày Y chết đi và vào ngày Y được phục sinh trở lại!
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[
وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)
] وه سهلامی خوای گهوره لهسهر یهحیا بێت لهو ڕۆژهی كه له دایك بوو، وه لهو ڕۆژهش كه ئهمرێ، وه ئهو ڕۆژهش كه زیندوو ئهبێتهوه، یاخود ئهمینه له شهیتان كه لهدایك دهبێت، وه ئهمینه له خوای گهوره كه دهمرێت و زیندوو دهبێتهوه.