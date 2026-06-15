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Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
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(Sau khi tất cả mọi thứ bị nhấn chìm, Allah) phán: “Hỡi đất, hãy nuốt nước của ngươi lại. Hỡi bầu trời, hãy ngưng mưa của ngươi lại.” Vậy là nước rút xuống và sự việc đã xong. Con tàu (của Nuh) đậu trên núi Al-Judi. Và có lời bảo: “Thật đáng đời cho những kẻ làm điều sai trái!”
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Al-Sa'di
После того как многобожники были потоплены, а Нух и те, кто был рядом с ним, спасены, Аллах повелел земле поглотить воду, которая выплеснулась из ее недр или выпала с неба. Он также повелел небесам перестать проливать обильные ливни. Они покорились Божьему повелению: земля впитала воду со своей поверхности, а небо перестало проливать ее. Вода спала, многобожники погибли, а правоверные были спасены. Спустя некоторое время ковчег пристал к горе аль-Джуди, которая расположена вблизи Мосула. И было сказано: «Да сгинут нечестивцы!» Они были погублены, но вслед за погибелью их ожидало вечное проклятие и несчастье.