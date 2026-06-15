Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
34
11:34
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
“Nếu như Allah muốn làm cho các ngươi lầm lạc thì lời khuyên của Ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho các ngươi, mặc dù Ta thực sự muốn khuyên các ngươi điều tốt đẹp. Quả thật, Ngài là Thượng Đế của các ngươi và rồi các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Многобожники торопили лютую кару из-за своего невежества и своей несправедливости. Они словно обвиняли Аллаха в бессилии и беспомощности, и тогда пророк Нух сказал: «Вы получите наказание, когда того пожелает Аллах. Он непременно подвергнет вас возмездию, если это будет соответствовать Его божественной мудрости. И тогда вы не сможете спастись от Аллаха, и я ничем не смогу помочь вам. Даже мои искренние наставления не принесут вам пользы, если Аллах желает ввести вас в заблуждение, потому что воля Господня неукоснительно исполняется. И если ваше уклонение от истины послужило причиной тому, что Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, то все мои усердия и проповеди окажутся для вас бесполезными. Аллах - ваш Господь. Он властен делать с вами, что пожелает, и править вами, как пожелает. Вам же предстоит вернуться к Нему, дабы получить воздаяние за свои деяния».