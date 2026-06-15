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Hud
29
11:29
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
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“Này hỡi người dân của Ta! Ta không đòi các ngươi tiền bạc (cho việc kêu gọi này), bởi lẽ phần thưởng của Ta là do Allah ban cấp, và Ta không có quyền xua đuổi những người có đức tin (nghèo khổ). Quả thật, họ sẽ trở về trình diện Thượng Đế của họ. Tuy nhiên, Ta thấy rằng các ngươi mới là đám người ngu muội.”
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Al-Sa'di
О мои соплеменники! Я не прошу вас вознаградить меня за проповеди, не стремлюсь к вашему богатству и не обременяю вас долговыми обязательствами. Воистину, вознаградить меня может только Аллах. Вы просите меня прогнать неимущих правоверных, которые окружают меня, но ведь мне не подобает поступать таким образом. Напротив, я буду приветствовать их, оказывать им почтение и относиться к ним с уважением. Скоро им предстоит встретиться с Господом, который вознаградит их райскими садами за то, что они уверовали и исповедовали богобоязненность. И если вы требуете от меня прогнать приближенных Аллаха и держаться подальше от них, если вы отвергаете истину по той причине, что ее признают эти праведники, если вы считаете истину ложью только потому, что я - всего лишь простой смертный, который не имеет преимуществ перед остальными людьми, то я осмелюсь назвать вас невежественным народом.