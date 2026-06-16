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Ash-Shu'ara
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
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“Khi mà chúng tôi đã suy tôn các ngươi ngang vai với Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.”
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 26:98 đến 26:100
Мы поклонялись вам наряду с Аллахом, любили вас всей душой, страшились вашего гнева, надеялись на вашу помощь, обращались к вам с молитвами - делали ради вас то, что надо было делать ради Всевышнего Аллаха. Воистину, мы пребывали в явном заблуждении и заслужили справедливое наказание. Эти слова являются очевидным свидетельством того, что многобожники приравнивали идолов к Аллаху только посредством поклонения своим вымышленным божествам. Они не считали, что идолы являются творцами Вселенной, поскольку знали, что только Аллах является Господом миров, которому подвластны все творения и даже идолы и истуканы.