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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 183
Ash-Shu'ara
183
26:183
ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ١٨٣
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣
وَلَا
ﳞ
تَبۡخَسُواْ
ﳟ
ٱلنَّاسَ
ﳠ
أَشۡيَآءَهُمۡ
ﳡ
وَلَا
ﳢ
تَعۡثَوۡاْ
ﳣ
فِي
ﳤ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳥ
مُفۡسِدِينَ
ﳦ
١٨٣
ﳧ
“Các người chớ gian lận thiên hạ bằng cách cân thiếu và cũng chớ đi khắp trái đất để gieo rắc tội lỗi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.