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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 174
Ash-Shu'ara
174
26:174
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٧٤
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٤
إِنَّ
ﲠ
فِي
ﲡ
ذَٰلِكَ
ﲢ
لَأٓيَةٗۖ
ﲣﲤ
وَمَا
ﲥ
كَانَ
ﲦ
أَكۡثَرُهُم
ﲧ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲨ
١٧٤
ﲩ
Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu (bài học cho những ai phủ nhận và không vâng lời các vị Thiên Sứ của Allah); tuy nhiên, đa số bọn họ không có đức tin.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.