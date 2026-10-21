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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 173
Ash-Shu'ara
173
26:173
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ١٧٣
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣
وَأَمۡطَرۡنَا
ﲘ
عَلَيۡهِم
ﲙ
مَّطَرٗاۖ
ﲚﲛ
فَسَآءَ
ﲜ
مَطَرُ
ﲝ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲞ
١٧٣
ﲟ
TA đã trừng phạt họ bằng một trận mưa khủng khiếp; đúng là một trận mưa kinh hoàng cho đám người được cảnh báo trước.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.