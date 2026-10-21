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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 140
Ash-Shu'ara
140
26:140
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٤٠
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠
وَإِنَّ
ﱘ
رَبَّكَ
ﱙ
لَهُوَ
ﱚ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱛ
ٱلرَّحِيمُ
ﱜ
١٤٠
ﱝ
Quả thật Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quyền Lực, Nhân Từ.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.