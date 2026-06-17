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Ash-Shu'ara
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
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ﱉ
ﱊ
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ﱌﱍ
ﱎ
ﱏ
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“Việc phán xét họ là ở thẩm quyền nơi Thượng Đế của Ta, nếu các người cảm nhận được.”
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Al-Sa'di
Они будут отвечать за свои деяния только перед Аллахом, а моя обязанность - донести до них истину. Оставьте их в покое. Если то, что я проповедую, является истиной, то покоритесь мне, поскольку вы тоже будете отвечать за свои деяния.