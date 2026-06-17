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As-Saffat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
ﱭﱮ
ﱯ
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Chúng bị đuổi đi xa. Và (vào Ngày Sau) chúng sẽ bị trừng phạt đời đời kiếp kiếp.
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Al-Sa'di
Аллах сообщил о великой пользе, которую приносят звезды для обитателей земли. Во-первых, они являются украшением для небес. Если бы звезд не было, то небеса выглядели бы темными и мрачными. Аллах нарядил небеса звездами, дабы осветить небеса и сделать их облик прекрасным. Благодаря звездам люди определяют правильный путь на суше и на море даже в самые темные ночи. Во-вторых, звезды охраняют небеса от мятежных дьяволов, которые осмеливаются подслушивать разговоры ангелов на небесах. Дьяволы не слышат разговоров ангелов, потому что на них отовсюду обрушиваются падучие звезды. Они отгоняют дьяволов и не позволяют им подслушать, какие же дела замышляются на небесах. Это - справедливое возмездие за мятеж и неповиновение Господу.