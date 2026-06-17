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As-Saffat
3
37:3
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
ﱇ
ﱈ
ﱉ
Thề bởi các Thiên Thần đọc Lời Nhắc nhở (Lời phán của Allah).
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na kwa Malaika wanaosoma utajo wa Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, na maneno Yake,