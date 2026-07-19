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57
30:57
فيوميذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ٥٧
فَيَوْمَئِذٍۢ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٧
فَيَوۡمَئِذٖ
لَّا
يَنفَعُ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
مَعۡذِرَتُهُمۡ
وَلَا
هُمۡ
يُسۡتَعۡتَبُونَ
٥٧
Vào Ngày đó, mọi lý lẽ chạy tội của những kẻ tội lỗi đều không giúp ích gì được cho họ và họ cũng sẽ không được cho phép ăn năn sám hối.
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Abdelrahman Badawy
Theo
44 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 40:52, 39:75, 30:57
Just imagine the looks on the faces of evil oppressors when they see their victims on the Day of Judgment, wearing crowns and gems, surrounded by Angels, being treated like royalty.
Meanwhile the oppressor will be drowning in his own sweat, unable to stop shaking out of fear of his day in God's court.
In the future you won't have to imagine it.
You will see this scene with your own two eyes.
Justice is beautiful.
Justice will be establishe...
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