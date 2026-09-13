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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 37
Ar-Ra'd
37
13:37
وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱷ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱸ
حُكۡمًا
ﱹ
عَرَبِيّٗاۚ
ﱺﱻ
وَلَئِنِ
ﱼ
ٱتَّبَعۡتَ
ﱽ
أَهۡوَآءَهُم
ﱾ
بَعۡدَ مَا
ﱿﲀ
جَآءَكَ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَكَ
ﲅ
مِنَ
ﲆ
ٱللَّهِ
ﲇ
مِن
ﲈ
وَلِيّٖ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
وَاقٖ
ﲋ
٣٧
ﲌ
Tương tự (như việc TA đã ban xuống cho các Sứ Giả trước Ngươi các Kinh Sách bằng tiếng nói của họ), TA ban (Qur’an) xuống cho Ngươi như một bộ luật bằng tiếng Ả-rập. Nếu Ngươi thực sự làm theo mong muốn của chúng (dân Kinh Sách) sau khi Ngươi đã tiếp thu được kiến thức thì sẽ không ai là đồng minh ủng hộ Ngươi chống lại Allah và cũng sẽ không ai có sức mạnh bảo vệ Ngươi (khỏi sự trừng phạt của Ngài).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.