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Tafsir: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
(Những kẻ vô đức tin và phủ nhận sự phục sinh) nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?”
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Al-Sa'di
Так говорят неверующие, которые считают невероятным воскрешение и отрицают принесенную Божьим посланником, да благословит его Аллах и приветствует, истину. Они хотят приблизить наказание, но их слова всего лишь свидетельствуют об их невежестве и глупости. Срок наступления Последней жизни предопределен и не подлежит изменению. Безусловно, подобные требования неверных не могут быть выполнены, однако это ни коим образом не свидетельствует об их правоте.