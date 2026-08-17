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Tafsir: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
وُعِدۡنَا
هَٰذَا
نَحۡنُ
وَءَابَآؤُنَا
مِن
قَبۡلُ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّآ
أَسَٰطِيرُ
ٱلۡأَوَّلِينَ
٦٨
“Quả thật, chúng tôi cũng như ông bà cha mẹ của chúng tôi trước đây đều được hứa điều này, nhưng đó chỉ là truyện cổ tích của người xưa mà thôi (không hề có thật).”
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[
لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
] ئێمهو باوك و باپیرانیشمان پێشتر پێغهمبهران ئهم بهڵێنهیان پێ دابووین [
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨)
] نهمان بینی له قهبر دهرچوون و زیندوو بوونهوه ههبێت ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها سهرگوزشتهو باسی ئوممهتانی پێشترهو لهوانهوه وهرگیراوهو باس ئهكرێت و هیچ حهقیقهت و ڕاستیهكی نیه.