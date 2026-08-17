Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ٱدَّٰرَكَ
عِلۡمُهُمۡ
فِي
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
بَلۡ
هُمۡ
فِي
شَكّٖ
مِّنۡهَاۖ
بَلۡ
هُم
مِّنۡهَا
عَمُونَ
٦٦
Không, (những kẻ thờ đa thần) không thể biết về Đời Sau. Không, bọn họ hoài nghi về điều đó. Không, bọn họ thực sự mù tịt về điều đó.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
] له قیامهتدا زانیاریان تهواو و كامڵ ئهبێ كاتێك ههموو شتێك به چاوی خۆیان ئهبینن، یاخود زانیارییان دهستهوهستانه لهسهر زانینى كاتى هاتنى قیامهت [
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا
] بهڵكو كافران له دونیادا گومانیان لهو شتانه ههیه [
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦)
] بهڵكو ئهوان خۆیان كوێر كردووه له ئاستی بینینی حهقدا.