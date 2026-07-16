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An-Naml
55
27:55
اينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ٥٥
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلُونَ ٥٥
أَئِنَّكُمۡ
لَتَأۡتُونَ
ٱلرِّجَالَ
شَهۡوَةٗ
مِّن
دُونِ
ٱلنِّسَآءِۚ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تَجۡهَلُونَ
٥٥
“Sao các người lại tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục dục thay vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một đám người ngu muội.”
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Al-Sa'di
Как вы могли опуститься до этого? Неужели ваши желания настолько извращены, что вы предпочитаете вступать в половую связь с мужчинами через задний проход, который является местом выделения скверны и нечистот? Почему вы отворачиваетесь от сотворенных для вас женщин, к которым мужчины испытывают естественное влечение? Воистину, мир перевернулся в ваших глазах: вы одобряете мерзости и считаете отвратительными добрые деяния. Вы проявляете невиданную дерзость и осмеливаетесь преступать запреты Аллаха. Однако соплеменники святого пророка отказались прислушаться к его словам и внять его увещеваниям. Они не только не отреклись от грехов, но и начали противиться пророческим проповедям. Насколько искренним, добрым и честным был Лут по отношению к своему народу, настолько несправедливыми оказались многобожники по отношению к Божьему посланнику.