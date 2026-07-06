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An-Naml
40
27:40
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌۭ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
قَالَ
ٱلَّذِي
عِندَهُۥ
عِلۡمٞ
مِّنَ
ٱلۡكِتَٰبِ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
يَرۡتَدَّ
إِلَيۡكَ
طَرۡفُكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهُ
مُسۡتَقِرًّا
عِندَهُۥ
قَالَ
هَٰذَا
مِن
فَضۡلِ
رَبِّي
لِيَبۡلُوَنِيٓ
ءَأَشۡكُرُ
أَمۡ
أَكۡفُرُۖ
وَمَن
شَكَرَ
فَإِنَّمَا
يَشۡكُرُ
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
كَفَرَ
فَإِنَّ
رَبِّي
غَنِيّٞ
كَرِيمٞ
٤٠
(Ngay lúc đó), một người (ngoan đạo) thông thạo Kinh Sách[4] cũng liền tâu (với Sulayman): “Hạ thần sẽ mang nó về cho bệ hạ chỉ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi (Sulayman) thấy (chiếc ngai vương) được đặt ngay trước mặt mình, Y bảo: “Đây quả thật là một thiên ân mà Thượng Đế của Ta dùng để thử thách xem Ta là một người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Thượng Đế của Ta vẫn luôn giàu có và quảng đại.”
1
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Al-Sa'di
Затем произошло нечто еще более удивительное. Некий муж, обладающий знанием из Писания, сказал, что может принести трон в мгновение ока. По мнению многих толкователей Корана, этим ученым мужем был один из приближенных пророка Сулеймана, праведник по имени Асаф б. Бархия. Он знал величайшее из имен Аллаха и взывал к Аллаху посредством этого прекрасного имени. Благодаря этому Господь постоянно внимал его молитвам и исполнял все его благие пожелания. Он надеялся на то, что Аллах услышит его мольбу и в мгновение ока перенесет трон из Йемена в царство Сулеймана. Одному Аллаху известно, насколько достоверно это толкование. Возможно, этот праведник обладал знанием из Писания о том, как можно сократить расстояние и облегчить тяжелое. В любом случае, Аллаху об этом известно лучше. Увидев перед собой установленный трон, Сулейман воздал хвалу Аллаху за то, что Тот одарил его властью и могуществом и облегчил для него самые невероятные начинания. Святой пророк не стал обольщаться дарованными ему властью и могуществом, поскольку так поступают только невежественные правители. Сулейман знал, что земные блага являются всего лишь испытанием, и опасался того, что не сумеет должным образом отблагодарить Аллаха за Его многочисленные щедроты. Более того, он прекрасно понимал, что Всевышний Господь не нуждается в его благодарности и что праведность и признательность приносят пользу только самому человеку. Среди прекрасных имен Аллаха - Богатый и Великодушный. Господь настолько богат, что не нуждается в праведных делах Своих рабов, а Его великодушие настолько велико, что Он ниспосылает милости как благодарным праведникам, так и непризнательным грешникам. Тем не менее, благодарность приумножает благосостояние человека, а неблагодарность лишает его благополучия.