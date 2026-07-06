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An-Naml
35
27:35
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
وَإِنِّي
مُرۡسِلَةٌ
إِلَيۡهِم
بِهَدِيَّةٖ
فَنَاظِرَةُۢ
بِمَ
يَرۡجِعُ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣٥
“Trẫm quyết định sai sứ thần mang lễ vật đi triều cống họ và đợi xem các sứ thần sẽ mang điều phúc đáp gì trở về.”
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Rebar Kurdish Tafsir
{ ئافرهته پاشاكهى سهبهء ديارى بۆ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهنێرێت} [
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
] وه من دیاریهكی بۆ ئهنێرم ئهگهر وهریگرت ئهوا پاشایهو شهڕی لهگهڵ ئهكهین، وه ئهگهر وهرینهگرێت ئهوا پێغهمبهرهو شوێنی ئهكهوین [
فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)
] وه پاشان چاوهڕێ ئهكهم بزانم نێردراوهكه لهلای سولهیمانهوه چی وهڵاممان بۆ دێنێتهوه.