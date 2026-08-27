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Tafsir: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰ
٣٨
(Các tờ Kinh đó cho biết rằng): Không ai phải gánh chịu tội lỗi người khác.
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Tafsir Muyassar
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 53:38 đến 53:39
أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها، ووزرها لا يحمله عنها أحد، وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه.