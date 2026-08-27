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Tafsir: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
Và (các tờ Kinh của) Ibrahim, người đã hoàn thành (nhiệm vụ của mình)?
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব?