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An-Najm
32
53:32
الذين يجتنبون كباير الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ٣٢
ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌۭ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢
ٱلَّذِينَ
يَجۡتَنِبُونَ
كَبَٰٓئِرَ
ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡفَوَٰحِشَ
إِلَّا
ٱللَّمَمَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
وَٰسِعُ
ٱلۡمَغۡفِرَةِۚ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِكُمۡ
إِذۡ
أَنشَأَكُم
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
وَإِذۡ
أَنتُمۡ
أَجِنَّةٞ
فِي
بُطُونِ
أُمَّهَٰتِكُمۡۖ
فَلَا
تُزَكُّوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۖ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَنِ
ٱتَّقَىٰٓ
٣٢
Những người tránh những đại tội và những điều ô uế, chỉ phạm những tiểu tội, quả thật Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) có tấm lòng tha thứ bao la. Ngài biết rõ nhất về các ngươi bởi Ngài đã tạo ra các ngươi từ đất và khi các ngươi hãy còn là những bào thai nằm trong bụng mẹ của các ngươi. Vì vậy, các ngươi chớ tự cho mình trong sạch; Ngài biết rõ nhất ai là người kính sợ Ngài.
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 53:32 đến 53:33
Всевышний сообщил, что Он - Единственный Властелин и Правитель обоих миров. Все сущее на небесах и на земле подвластно Ему, и Он полновластно распоряжается Своими рабами. Вселенная живет в соответствии с Его предопределением и по Его законам. Он повелевает и запрещает, наказывает и вознаграждает. Он вознаграждает тех, кто покорен Его велениям, и наказывает тех, кто осмеливается ослушаться Его. Что касается злодеев, то они получат наказание за неверие и другие менее тяжкие грехи. Что же касается праведников, которые поклонялись Всевышнему и оказывали помощь Его творениям, то они получат свою награду как в земном мире, так и в Последней жизни. Но, конечно же, величайшим вознаграждением для них будет благосклонность Всевышнего Аллаха и райская благодать. Они действительно заслужили это, потому что выполняли все обязательные предписания религии, а также избегали прелюбодеяния, употребления алкогольных напитков, лихоимства, убийства и других великих грехов. Однако они допускали незначительные проступки, то есть иногда совершали малые грехи, но они не позволяли себе совершать их всегда или часто. Праведник, который время от времени оступается и совершает малые грехи, не перестает быть благочестивым и добропорядочным верующим, потому что каждому, кто исправно выполняет обязательные предписания и избегает тяжких грехов, Аллах простит все малые грехи и проступки. Только милость и всепрощение Господа спасают рабов Аллаха от гибели, а земли - от засухи и разрушения. Если бы не кротость и сострадание Аллаха, то небеса бы обрушились на землю, не оставив на ней ни единой живой души. Но Господь прощает Своих рабов, и поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Между пятью ежедневными намазами, пятничными молитвами и постами в месяц рамадан искупаются все совершенные между ними грехи, кроме великих». Затем Всевышний сообщил, что Он лучше всех осведомлен о судьбах и характерах Своих творений, об их слабостях и недостатках, которые мешают им выполнять многие из повелений Аллаха, об их сильном влечении к грехам, которому они порой не в силах противиться. Вы были слабы и беспомощны, когда Аллах сотворил вас из земли, когда вы росли в утробах своих матерей, и эта слабость всегда присуща вам. Даже несмотря на то, что Он одарил вас силой, достаточной для выполнения всех предписаний религии, вы все равно не можете избавиться от своей слабости. Всевышний прекрасно знает об этом, и поэтому Он осеняет вас своим милосердием, состраданием и прощением. Он отпускает вам грехи и преступления, особенно, если вы изо всех сил стремитесь приблизиться к Нему и снискать Его благосклонность и избегаете грехов, которые могут навлечь на вас Его гнев. Но как бы вы ни старались, вы все равно время от времени допускаете ошибки и совершаете грехи, которые вам прощает Всемилостивейший и Великодушный Аллах, Который проявляет к Своим рабам больше сострадания, чем мать к ребенку. А раз так, то все вы очень легко можете заслужить прощение Аллаха, да и Он всегда готов внимать вашим молитвам. Не хвалитесь перед людьми тем, что вы чисты и безгрешны, ибо Аллах лучше знает тех, кто богобоязнен. Вера и богобоязненность живут в сердце раба, и только Аллаху ведомо то, что сокрыто в ваших сердцах. Каждый из вас получит вознаграждение, соответствующее его благочестию и богобоязненности, а люди, перед которыми вы хвалитесь, не принесут вам никакой пользы.