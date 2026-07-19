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An-Najm
30
53:30
ذالك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ٣٠
ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٣٠
ذَٰلِكَ
مَبۡلَغُهُم
مِّنَ
ٱلۡعِلۡمِۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَن
ضَلَّ
عَن
سَبِيلِهِۦ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
٣٠
Đó là mức kiến thức mà chúng có được. Quả thật, Thượng Đế của Ngươi biết rõ nhất ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của Ngài và Ngài biết rõ nhất ai là người được hướng dẫn.
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 53:30 đến 53:31
Земной мир - это все, что хотят знать неверующие, и все, что они могут познать. А что касается верующих, обладающих умом и искренне уверовавших в обещание их Господа, то они стремятся больше узнать о вечной жизни после смерти и готовятся к ней. Источником их познаний являются писание Аллаха и Сунна Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и поэтому их познания - самые прекрасные и славные. Всевышний лучше знает, кто достоин идти прямым путем, а кому суждено блуждать во мраке заблуждения. Он лишает Своей помощи и Своего благословения тех, кто не заслуживает Его милости, и эти нечестивцы сбиваются с прямого пути и оказываются в глубоком заблуждении.