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An-Najm
25
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلَّهِ
ٱلۡأٓخِرَةُ
وَٱلۡأُولَىٰ
٢٥
(Không, con người sẽ không đạt được ước nguyện từ các thần linh ngụy tạo) bởi vì Đời Sau và cả đời này đều là của Allah.
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Al-Sa'di
Аллах одаряет, кого захочет, и лишает Своей милости, кого захочет. Вся власть сосредоточена в Его руках, и все происходящее подчинено Его воле. Затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к Нему сотоварищей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что в День воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубоко заблуждаются. Всевышний сказал: