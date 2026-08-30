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Tafsir: An-Naba 78:7
An-Naba
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
Và những quả núi như những cái trụ (giữ vững mặt đất)?
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العربية
Tafsir al-Tabari
(وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا)
يقول: والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم .