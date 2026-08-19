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Tafsir: Al-Qasas 28:7
Al-Qasas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰٓ
أُمِّ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَرۡضِعِيهِۖ
فَإِذَا
خِفۡتِ
عَلَيۡهِ
فَأَلۡقِيهِ
فِي
ٱلۡيَمِّ
وَلَا
تَخَافِي
وَلَا
تَحۡزَنِيٓۖ
إِنَّا
رَآدُّوهُ
إِلَيۡكِ
وَجَاعِلُوهُ
مِنَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٧
TA đã mặc khải cho mẹ của Musa: “Ngươi hãy cho Nó (Musa) bú sữa nhưng khi ngươi lo sợ cho Nó (bị sát hại) thì ngươi hãy ném Nó xuống dòng sông (Nile), ngươi chớ sợ hãi và cũng chớ buồn lo cho Nó, chắc chắc TA sẽ mang Nó trả lại cho ngươi và cử Nó làm một vị Thiên Sứ (của TA).”
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Al-Sa'di
Воспитывай младенца сама, но если почувствуешь опасность, то положи его в деревянный сундук и брось в Нил. Не бойся и не печалься - Мы вернем тебе дитя и сделаем его одним из посланников. Так Господь вселил в душу матери Мусы веру в то, что она получит своего сына назад и что ее ребенок вырастет и будет защищен от козней нечестивого народа, а позднее станет посланником Аллаха. Он ниспослал ей эту благую весть, чтобы она не переживала за свое чадо. И вот наступил день, когда мать Мусы почувствовала приближение опасности. Она сделала то, что ей было велено, бросив сундук с младенцем в реку. Тем самым она вверила судьбу своего ребенка в руки Всевышнего.