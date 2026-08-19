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Tafsir: Al-Qasas 28:17
Al-Qasas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
رَبِّ
بِمَآ
أَنۡعَمۡتَ
عَلَيَّ
فَلَنۡ
أَكُونَ
ظَهِيرٗا
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
١٧
(Musa) cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, với hồng ân mà Ngài đã ban cho bề tôi, bề tôi quyết sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi nữa.”
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Al-Sa'di
Господи! Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня великой милостью. Поэтому я никогда больше не стану помогать людям в совершении грехов. В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяния Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов.