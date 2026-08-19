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Tafsir: Al-Qasas 28:12
Al-Qasas
12
28:12
۞ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ١٢
۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍۢ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَـٰصِحُونَ ١٢
۞ وَحَرَّمۡنَا
عَلَيۡهِ
ٱلۡمَرَاضِعَ
مِن
قَبۡلُ
فَقَالَتۡ
هَلۡ
أَدُلُّكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَهۡلِ
بَيۡتٖ
يَكۡفُلُونَهُۥ
لَكُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
نَٰصِحُونَ
١٢
Và ngay từ đầu, TA (Allah) đã khiến cho (Musa) không bú được sữa của những bà vú em, mãi đến lúc chị của Y thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho quí ngài một gia đình có thể chăm sóc đứa bé giùm cho quí ngài một cách chu đáo và họ luôn mong sự bình an cho Nó?”
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Al-Sa'di
Всевышний продолжал оказывать милость будущему пророку и его матери. Он не позволил младенцу брать грудь кормилиц, и тогда домочадцы Фараона отнесли младенца на рынок в надежде, что кто-нибудь возьмется заботиться о нем. В это время сестра Мусы подошла к ним и сказала: «Не показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем и хорошо обращаться с ним?» Именно этого хотели домочадцы владыки. Они уже привязались к младенцу и боялись, что он умрет от голода, потому что тот отказывался брать грудь кормилиц. Услышав слова девушки, они решили, что она предлагает им то, что нужно. У ребенка будет семья, которая будет беречь его, заботиться о нем и относиться к нему с любовью. Они охотно согласились принять предложение девушки, и она указала им на свой дом.