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Tafsir: Al-Qasas 28:11
Al-Qasas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
(Mẹ của Musa) đã bảo người chị của Musa: “Con hãy theo dõi em của con!” Thế là, người chị đứng nhìn đứa em từ đằng xa trong lúc quân lính không để ý.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ﴾ مَرْيَم ﴿قُصِّیهِۖ﴾ اتَّبِعِي أَثَره حَتَّى تَعْلَمِي خَبَره ﴿فَبَصُرَتۡ بِهِۦ﴾ أَبْصَرَتْهُ ﴿عَن جُنُبࣲ﴾ مِنْ مَكَان بَعِيد اخْتِلَاسًا ﴿وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ ١١﴾ أَنَّهَا أُخْته وَأَنَّهَا تَرْقُبهُ