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Tafsir: Al-Qamar 54:12
Al-Qamar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ٱلۡأَرۡضَ
عُيُونٗا
فَٱلۡتَقَى
ٱلۡمَآءُ
عَلَىٰٓ
أَمۡرٖ
قَدۡ
قُدِرَ
١٢
Rồi TA làm cho đất phun trào nước lên, các dòng nước gặp nhau vì một vấn đề đã được định đoạt.
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 54:12 đến 54:13
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.