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Al-Qalam
31
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
Họ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta! Chúng ta thực sự là những kẻ đã vượt mức giới hạn.”
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 68:30 đến 68:31
Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были словами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали попрекать друг друга в совершении грехов.