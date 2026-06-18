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Al-Qalam
31
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
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ﲘ
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Họ nói: “Thật khốn khổ thay cho chúng ta! Chúng ta thực sự là những kẻ đã vượt mức giới hạn.”
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين )
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا