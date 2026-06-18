Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
30
68:30
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
Sau đó, họ quay sang trách móc và đổ lỗi cho nhau.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 68:30 đến 68:31
Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были словами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали попрекать друг друга в совершении грехов.