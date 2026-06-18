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Al-Qalam
29
68:29
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
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Họ nói: “Vinh quang thay Thượng Đế của bầy tôi, bầy tôi thực sự là những kẻ sai quấy.”
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 68:28 đến 68:29
Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказали: «Если будет угодно Аллаху» - то всего этого бы не произошло.