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Tafsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
(Họ sẽ được bảo): “Các ngươi hãy ăn và uống thỏa thích bởi những việc (ngoan đạo và thiện tốt) mà các ngươi đã làm!”
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Tafseer Jalalayn
﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ هَنِیۤـَٔۢا﴾ حَال أَيْ مُتَهَنِّئِينَ ﴿بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٤٣﴾ مِنْ الطَّاعَة