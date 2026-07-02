Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
۞ جَعَلَ
ٱللَّهُ
ٱلۡكَعۡبَةَ
ٱلۡبَيۡتَ
ٱلۡحَرَامَ
قِيَٰمٗا
لِّلنَّاسِ
وَٱلشَّهۡرَ
ٱلۡحَرَامَ
وَٱلۡهَدۡيَ
وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ
ذَٰلِكَ
لِتَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٌ
٩٧
Allah đã qui định Ka’bah, Ngôi đền thiêng liêng, làm một nơi để nhân loại đến hành đạo (như Salah, hành hương Hajj và ‘Umrah); (Ngài quy định) những tháng cấm (giết chóc)[22], (qui định) vật giết tế và việc đeo vòng cổ (lên con vật được chọn giết tế). (Ngài qui định) như thế là để các ngươi biết rằng Allah hằng biết rõ mọi thứ trong trời đất; quả thật Allah là Đấng hằng biết mọi thứ.
1
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что Заповедная мечеть - это опора для людей, поскольку благодаря почитанию ее они поддерживают свое духовное и мирское благополучие, совершенствуют свою приверженность исламу и избавляются от бремени грехов. Отправляясь в паломничество к ней, они приобретают щедрые дары и великие блага, жертвуют своим имуществом и преодолевают большие трудности. Мусульмане любых национальностей стекаются к ней по самым широким дорогам, знакомятся друг с другом, помогают друг другу, вместе обсуждают общие проблемы и устанавливают прочные связи, приносящие им пользу в религиозных и мирских делах. Всевышний сказал: «Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их» (22:28). По причине того, что Кааба - опора для людей, некоторые богословы считали, что ежегодный хадж является обязательным предписанием для всей мусульманской общины, и если никто из мусульман не отправится в хадж, то вина за это ляжет на каждого, кто был в состоянии совершить паломничество. Более того, если никто из мусульман не отправится в хадж, то они лишатся своей опоры, и тогда наступит День воскресения. Жертвенные животные и животные с ожерельями, которые считаются самыми славными из всех жертвенных животных, также являются опорой для людей, поскольку они приносят им большую пользу и огромное вознаграждение. Аллах установил эти предписания для того, чтобы люди поняли, что Ему известно обо всем, что на небесах и на земле. Он создал Заповедную мечеть на благо Своих рабов, ведь Ему было известно, что она принесет им пользу в религиозных и мирских делах.