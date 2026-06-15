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Al-Ma'idah
75
5:75
ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يوفكون ٧٥
مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌۭ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌۭ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٧٥
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Masih con trai của Maryam không là gì ngoài thân phận Thiên Sứ như bao vị Thiên Sứ trước Y và mẹ của Y cũng chỉ là một phụ nữ có niềm tin kiên định (vào Allah), cả hai đều ăn thức ăn (như bao người phàm khác). Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nhìn xem TA trình bày cho bọn họ các lời mặc khải (của TA) như thế nào, rồi Ngươi hãy nhìn xem bọn họ tránh xa (chân lý) ra sao?!
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Al-Sa'di
Мессия был не более чем посланником Аллаха, до которого тоже приходили посланники. Он был одним из Его рабов и посланников и не обладал ни законодательной властью, ни властью над происходящим во Вселенной. Он принес людям то, с чем его отправил Аллах, и походил на пророков, которые приходили до него. Он не отличался от них качествами, которые могли превратить его из простого смертного в самого Господа Бога. Его мать была не более чем правдивой праведницей. Она принадлежала к числу тех правдивых рабов, которые занимают самую высокую ступень после пророков. Их правдивость проявляется в полезных знаниях, которые воплощаются в твердую убежденность и праведные дела. Это служит доказательством того, что Марьям не была пророком, а всего лишь принадлежала к числу правдивых рабов, но даже такой славы для нее вполне достаточно. Среди всех остальных женщин тоже не было пророков, потому что Аллах избирал пророками только представителей наиболее совершенного пола. Всевышний сказал: «Мы посылали до тебя посланниками только мужей, которым внушали откровение» (16:43). Если Иса принадлежал к числу пророков и посланников, которые приходили и до него, а его мать была одной из правдивых праведниц, то на каком основании христиане считают их богами наряду с Аллахом? Они оба принимали пищу, и это является ярчайшим доказательством того, что они были рабами и нуждались в еде, питье и всем, в чем нуждаются потомки Адама. Если бы они действительно были богами, то не нуждались бы в еде и питье и вообще не испытывали бы никакой нужды, потому что бог должен быть самодостаточным и обладать качествами, достойными похвалы. После разъяснения этого Всевышний обратил внимание рабов на то, как Он разъясняет им знамения, помогающие уяснить истину и обрести твердую убежденность. Однако никакие разъяснения не приносят пользы неверующим, и они продолжают уклоняться от истины, лгать и измышлять ложь. Они проявляют упрямство и поступают совершенно несправедливо.