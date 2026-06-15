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Al-Ma'idah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám hối với Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Khoan Dung?
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Al-Sa'di
Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху и чем Он доволен? Неужели они не признают Его своим Единственным Богом, а Ису - Его рабом и посланником? Неужели они не раскаются в том, что говорили, и не попросят Аллаха о прощении? Он прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небесах, и проявляет к Своим рабам милосердие, принимая их покаяния и заменяя их прегрешения праведными поступками. Следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое предложение. После него Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать занимали в действительности: