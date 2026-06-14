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Al-Ma'idah
70
5:70
لقد اخذنا ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
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Quả thật, TA đã nhận lấy giao ước trịnh trọng của dân Israel và TA đã cử phái các vị Thiên Sứ đến với họ. Tuy nhiên, cứ mỗi lần vị Thiên Sứ (của TA) đến gặp họ với những điều không phù hợp với ý muốn của họ thì họ phủ nhận một số (các vị Thiên Sứ) và giết chết một số khác.
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Al-Sa'di
Аллах заключил с сынами Исраила суровый завет и обязал их уверовать в Него и выполнять обязательные предписания религии. Ранее уже упоминалось о том, что Он сказал им: «Я - с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в Моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то Я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути» (5:12). Аллах отправил к ним посланников, которые приходили один за другим, проповедовали среди них религию и давали им верные наставления, однако это не принесло им пользы. И поэтому всякий раз, когда Божьи посланники приносили им повеления, которые не совпадали с их пожеланиями, они называли их лжецами, противились им и обращались с ними самым ужасным образом. Некоторых из них они отвергали, а некоторых - убивали.