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Al-Ma'idah
104
5:104
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباوهم لا يعلمون شييا ولا يهتدون ١٠٤
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
تَعَالَوۡاْ
إِلَىٰ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
وَإِلَى
ٱلرَّسُولِ
قَالُواْ
حَسۡبُنَا
مَا
وَجَدۡنَا
عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ
أَوَلَوۡ
كَانَ
ءَابَآؤُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
شَيۡـٔٗا
وَلَا
يَهۡتَدُونَ
١٠٤
(Những kẻ đặt điều giả dối cho Allah này), khi có lời bảo “Các ngươi hãy đến với điều mà Allah đã ban xuống (Qur’an) và đến với Thiên Sứ (Sunnah) thì họ nói: “Những gì chúng tôi thấy tổ tiên chúng tôi làm đã quá đủ cho chúng tôi.” Lẽ nào (họ đi theo tổ tiên của họ) ngay cả khi tổ tiên của họ không biết gì cũng như không được hướng dẫn ư?!
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Al-Sa'di
Когда язычникам предлагали прийти к тому, что ниспослал Аллах, и прийти к Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, они отказывались и отворачивались со словами: «Нам достаточно той религии, которую исповедовали наши предки, даже если она является неправильной и не поможет нам спастись от наказания Аллаха». Если бы их предки были благоразумными и учеными людьми, то подобные воззрения были бы менее опасными, однако их предки были неразумными глупцами, не обладавшими знанием и не следовавшими прямым путем. Горе же тем, кто слепо повинуется людям, лишенным правильных познаний и не способным здраво мыслить! Горе тем, кто отказывается руководствоваться тем, что ниспослал Аллах, и следовать путем Божьих посланников, несмотря на то, что именно этот путь наполняет сердца знанием, верой, прямотой и убежденностью.