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Al-Jinn
6
72:6
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ٦
وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌۭ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا ٦
وَأَنَّهُۥ
كَانَ
رِجَالٞ
مِّنَ
ٱلۡإِنسِ
يَعُوذُونَ
بِرِجَالٖ
مِّنَ
ٱلۡجِنِّ
فَزَادُوهُمۡ
رَهَقٗا
٦
“Quả thật, có những đàn ông trong loài người đã tìm kiếm sự che chở và phù hộ từ những đàn ông trong loài Jinn. Tuy nhiên, (điều đó) chỉ làm cho họ càng thêm sợ hãi trước (những đàn ông Jinn).”
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Al-Sa'di
Одни комментаторы Корана считают, что употреблённое в этом аяте слово рахак означает ‘бесчинство, высокомерие’ и относится к джиннам, то есть люди, когда их обуревал сильный страх и ужас, прибегали за покровительством к джиннам и поклонялись им, тем самым лишь усиливая их бесчинство и высокомерие. Джинны же превозносились, когда видели, как люди поклоняются им и ищут у них защиты. Согласно иному толкованию, слово рахак означает ‘страх’ и относится к людям, то есть джинны, видя, как люди ищут у них покровительства, пугали их еще сильнее, приводя в ужас, чтобы люди постоянно поклонялись им и взывали к ним за помощью. Поэтому арабы, спускаясь в долины, где бесы наводили на них страх, говорили: «Мы молим господина этой долины защитить нас от простецов из его племени».